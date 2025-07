Soll 2026 erscheinen: Codename zu unangekündigtem FromSoftware-Projekt durchgesickert

Neben dem kürzlich doch recht überraschenden The Duskbloods für Nintendo Switch 2 arbeitet FromSoftware offenbar an einem weiteren, bislang unangekündigten Spiel, das voraussichtlich schon im kommenden Jahr erscheinen könnte.

Das Projekt mit dem Codenamen „FMC“ soll sich einem Bericht der Website MP1ST bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden und aktuell parallel zu The Duskbloods und den anhaltenden Updates zu Elden Ring Nightreign entstehen.

Dem Bericht zufolge handelt es sich um ein Multiplattformspiel, das spätestens 2026 erscheinen soll. Hinter dem Codenamen wird eine Abkürzung vermutet. In der Vergangenheit seien interne Bezeichnungen mit dem führenden Buchstaben „F“ häufig Titeln aus den Reihen „Dark Souls“ oder „Armored Core“ zuzuordnen gewesen. Spekuliert wird auch über eine DLC-Erweiterung oder das lang erwartete Remaster von Dark Souls III.

Der Autor von MP1ST verleiht sich selbst Glaubwürdigkeit mit dem Hinweis, den Codenamen zu Elden Ring Nightreign noch vor der Ankündigung enthüllt zu haben, welcher sich später bestätigte.

Schon im Dezember 2024 verriet Hideaki Miyazaki, dass bei FromSoftware „mehrere Projekte“ in Arbeit seien, die sich über verschiedene Genres erstrecken würden. Nach der Ankündigung des PvPvE-Titels The Duskbloods bekräftigte Miyazaki außerdem in einem Interview, auch weiterhin auf Einzelspieler einzugehen.

via VGC, MP1ST, Bildmaterial: The Duskbloods, FromSoftware