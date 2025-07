Die Gamescom prämiert in diesem Jahr das beste Gratis-Merch mit einem Award

In den letzten Jahren gab es im Rahmen der Gamescom-Awards die Verleihung „Best of Show Floor“ – das Beste vom Showfloor. Man durfte das als Auszeichnung für den besten öffentlichen Messeauftritt verstehen. In diesem Jahr wird man beim Veranstalter ein wenig konkreter.

Wie in nahezu jedem Jahr gibt es nämlich Veränderungen bei den Gamescom-Awards. Die Kategorie „Best of Show Floor“ – die 2023 beispielsweise Bandai Namco einheimsen konnte – wird gestrichen. Dafür gibt es gleich drei neue Awards.

Die Kategorie „Best Booth“ prämiert ganz konkret Stände in der öffentlichen Entertainment Area, die durch „Originalität, Innovation und Liebe zum Detail“ überzeugen. Den Preis gibt es je ein mal als Jury-Award und einmal als Consumer-Award.

Best „Business Booth“ belohnt Aussteller, die ihren Auftritt in der Business Area besonders kreativ, innovativ und liebevoll gestalten. Am interessantesten ist vielleicht der dritte neue Award. „Best Merch“ prämiert die Gratis-Goodies, die während der Gamescom verteilt werden – etwa während der Bühnen-Shows oder nach dem Anspielen von Demos.

Diese Produkte müssen einen klaren Bezug zu Spiel und/oder Marke aufweisen und von den Gamescom-Besuchern besonders stark nachgefragt und genutzt werden. Welche Produkte das sind, entscheiden die Besucher. Es handelt sich um einen Consumer Award.

In den bekannten Plattform-Kategorien (PC, PlayStation, Mobile, Xbox, Switch) sind erstmals auch „Switch 2“-Spiele zulässig. „Best Line-Up“ zeichnet das beste Gesamt-Portfolio aus. Die Gamescom 2025 findet vom 20. bis zum 24. August 2025 statt. Was sagt ihr zu den neuen Awards?

via GamesWirtschaft, Gamescom, Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay