„Sneak Peek“ zu Final Fantasy: Gunslinger in the Abyss gibt neue Einblicke kurz vor dem Launch

Am 8. August erscheint mit „Gunslinger in the Abyss“ die neueste Erweiterung zum Final Fantasy Trading Card Game. Kurz vor der Veröffentlichung gibt Square Enix abermals einige Einblicke zu neuen Karten, diesmal begleitet von Kommentaren von Producer Tarou Kageyama und Illustrator Tetsu Tsukamoto in einer „Sneak Peek“ im „FF Portal“-Blog.

Die beiden vorgestellten Karten zeigen Illustrationen zu Final Fantasy XIV, die eigens für das Kartenspiel angefertigt wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Charaktere Vrtra und Azdaja, beide mit kraftvollen Fähigkeiten ausgestattet und jeweils mit 9.000 Stärke bei einem Kostenwert von 5 versehen.

Während [26-085L] Vrtra als Blitz-Forward die gegnerischen Forwards schwächt und mit Schadensverteilung glänzt, setzt [26-103L] Azdaja als Wasser-Forward auf Kontrolle und schickt gegnerische Karten zurück auf die Hand. Beide Karten teilen einige Mechaniken, etwa den Schutz vor gegnerischen Fähigkeiten beim Betreten des Spielfelds.

Tetsu Tsukamoto kommentiert seine Arbeit an den Karten mit besonderem Blick auf die Darstellung verschiedener Formen der beiden Drachen. Vrtra zeigt sich in der Illustration sowohl als Wyrm, als auch in zwei Formen seines menschlichen Simulacrums. Azdaja wiederum wird als Wyrm, Schattenwaffe von Golbez und als gerettete Drachenform gezeigt, wobei Tsukamoto bewusst ein Bild aus der Vergangenheit wählte, in dem beide Augen der Figur noch intakt sind.

Das neue Set Gunslinger in the Abyss bietet neben Vrtra und Azdaja noch zahlreiche weitere Karten. Bereits in den letzten Wochen stellte Square Enix unter anderem Jill [26-034L] aus Final Fantasy XVI mit einem Artwork von Kazuya Takahashi vor. Das neue Set rückt außerdem Vincent Valentine in den Fokus, der das Gesicht der Erweiterung ist. Nach der Veröffentlichung von Gunslinger in the Abyss wird bereits an der nächsten Erweiterung mit dem Titel Journey of Discovery gearbeitet.

Die neuen Karten:

Bildmaterial: Final Fantasy Trading Card Game; Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix