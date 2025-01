Das neue Final Fantasy: Gunslinger in the Abyss rückt Vincent Valentine in den Fokus

Auch das Final Fantasy Trading Card Game geht in ein neues Jahr. Im Februar wird mit „Tears of the Planet“ die erste neue Erweiterung erscheinen, bevor im März die „Legacy Collection“ einen echten Meilenstein markiert. Square Enix gibt zum Jahresanfang aber auch schon einen Blick darüber hinaus.

So kündigte man jetzt das neue Booster-Pack-Set „Gunslinger in the Abyss“ an, das am 8. August 2025 erscheinen soll. Wie auch die kommenden Erweiterungen wird es eine Vielzahl neuer Karten bieten, darunter sowohl zentrale Karten für den Deckaufbau als auch unterstützende Karten zur Verstärkung bestehender Strategien. Ein besonderer Fokus liegt diesmal auf der Weiterentwicklung der „Limit Break“-Mechanik.

Eine der größten Neuerungen ist außerdem die Einführung zahlreicher Charaktere, die erstmals im Final Fantasy Trading Card Game auftauchen. Dazu gehören The Twelve und The First Brood aus Final Fantasy XIV, ebenso wie neue Primals. Ein Highlight dieses Sets ist die Rekordzahl von 38 neu illustrierten Karten. Square Enix hebt unter anderem die neue Special Card zu Bartz, die von Toshiyuki Itahana illustriert wurde. Dies ist das erste Mal, dass Itahanas Signatur als Foil-Stempel auf einer Karte erscheint, was sie für Sammler besonders wertvoll macht.

Neben den regulären Karten enthält das Set weiterhin Legacy Cards – Vollkunstkarten auf Basis früherer Legend Cards. Dieses Mal sind es The Demon, The Goddess und The Fiend. Diese Legacy-Karten sind nicht nur für Sammler attraktiv, sondern können auch regulär in Turnieren eingesetzt werden. Wer eine Display-Box kauft, erhält als zusätzlichen Bonus die Karte zu Vincent, deren Motiv auch als Verpackungsartwork dient.

Das Booster-Pack enthält insgesamt 130 normale Karten sowie 174 Premium-Karten, darunter 42 Full-Art-Karten, eine Special Card und eine Crystal Card. Eine wichtige Änderung betrifft die Packungsgröße: Künftig wird eine Box nur noch 18 Booster-Packs enthalten. Eine Master-Kartonmenge bleibt jedoch unverändert.

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy Trading Card Game