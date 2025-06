Square Enix gibt neue Einblicke zu Final Fantasy: Gunslinger in the Abyss

Im Mai hatte Square Enix mit „Journey of Discovery“ schon die nächste Erweiterung zum Final Fantasy Trading Card Game vorgestellt. Zunächst aber steht die Veröffentlichung von „Gunslinger in the Abyss“ vor der Tür.

Das neue Set rückt Vincent Valentine in den Fokus, der das Gesicht der Erweiterung ist. Aber natürlich hat „Gunslinger in the Abyss“ darüber hinaus noch viel mehr zu bieten. Einige weitere Karten stellte Square Enix in den letzten Tagen vor. Wir haben sie für euch zusammengefasst.

Jill [26-034L] aus Final Fantasy XVI zeigt ein neues Artwork von Kazuya Takahashi und erscheint auch in einer Full-Art-Variante. Natürlich hat Jill eine besondere Verbindung zu Shiva. Shiva (XIV) [26-029R] ist ebenfalls Teil der Erweiterung. Wie beide Karten zusammenwirken, erfahrt ihr in einem ausführlichen Blogbeitrag.

Mit einem weiteren Beitrag stellt Square Enix die neue Karte Zodiark [26-123L] ausgiebig vor. Eine furchterregende, neue Illustration von Tetsu Tsukamoto! „Als Karte des dunklen Elements verfügt er über mächtige Fähigkeiten, und da er mit 9000 Stärke schwer zu brechen ist, passt er gut zu vielen Karten in der aktuellen Spielumgebung“, erklärt Square Enix.

Wie breitgefächert das Angebot auch von „Gunslinger in the Abyss“ ist, zeigt die nächsten Karten. Die widmen sich nämlich Faris und Lenna aus Final Fantasy V. Faris [26-014L] zeigt eine Illustration von Rina Yoshiura und Lenna [26-120L] bietet eine neue Zeichnung von Rika Okazaki. Beide Künstler steuern damit ihre ersten Motive zum Final Fantasy Trading Card Game bei. Und die können sich sehen lassen, oder? Mehr zu den spielerischen Hintergründen der Karten erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Final Fantasy Trading Card Game; Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix