„Sie können davon ausgehen“ – Naoki Yoshida zur Strategie für neue „Final Fantasy“-Spiele

Square Enix befindet sich immer noch mitten in einem „dreijährigen Neustart für langfristiges Wachstum“, der letztes Jahr mit der Ankündigung von CEO Takashi Kiryu begann, das Unternehmen verfolge „aggressiv“ eine Multiplattform-Strategie.

Das bekräftigte man auch im letzten Geschäftsbericht, wo man die ersten Erfolge mit Zahlen untermauern konnte. So hätten sich die PC-Spieleverkäufe im Vergleich zum Vorjahr bereits verdoppelt. Im Interview mit ANN bestätigte Naoki Yoshida diese Strategie auch noch einmal für zukünftige „Final Fantasy“-Spiele.

ANN fragte den Producer und Director von Final Fantasy XIV und Producer von Final Fantasy XVI unter dem Hinweis darauf, dass Final Fantasy XVI zunächst exklusiv für PS5 an den Start gegangen ist, ob die Multiplattform-Strategie auch für zukünftige „Final Fantasy“-Spiele gelte.

„Natürlich, dies wurde von unserem Präsidenten und CEO Takashi Kiryu auch so angekündigt. Die Strategie von Square Enix sieht vor, dass wir unsere zukünftigen Titel auf mehreren Plattformen veröffentlichen wollen“, so Yoshida.

Als aktuellen Beleg nennt er die Ankündigung von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles von seinem Creative Studio III, das am 30. September für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo-Konsolen erscheint. „Sie können davon ausgehen, dass wir auch in Zukunft eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen anstreben werden“, so Yoshida.

Mit der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI für PCs und kürzlich für Xbox sowie der Ankündigung von Final Fantasy VII Remake für Nintendo Switch 2 sind die ersten Multiplattform-Schritte getan. Mit Spannung wird erwartet, wie umfangreich die neue Strategie auch (gleich zum Launch) für den letzten Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII angewendet wird.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix