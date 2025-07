Pferde bitte nicht stressen: Cygames verweist auf Regeln zu Ranchbesuch für Umamusume-Fans

Umamusume: Pretty Derby geht derzeit weltweit auf Steam steil und übertrifft dabei völlig unerwartet selbst die starke Konkurrenz von Sega mit Persona 5: The Phantom X. Vielen Fans gefällt neben dem Spiel auch die Rennpferde-Lore hinter den Charakteren.

Fans besuchen zunehmend auch die echten Pferde, auf denen die In-Game-Charaktere basieren – und schaffen es dabei, sowohl die Pferde als auch die Ranchbesitzer zu erschrecken und zu stressen. Vor diesem Hintergrund veröffentlicht Entwickler und Publisher Cygames jetzt eine allgemeine Liste von Regeln und Richtlinien, die beim Besuch der ehemaligen Rennpferde beachtet werden sollten.

Die neun Regeln für den Besuch einer Pferderanch wurden vom Japan Racehorse Hometown Information Center erstellt. So wird unter anderem darauf hingewiesen, dass Fans den Anweisungen des Ranchpersonals Folge leisten soll. Selbstredend sollten Fans die Ställe oder Weiden nicht ohne Erlaubnis betreten.

Für den direkten Umgang mit den Pferden sei zu beachten, nicht laut zu sprechen und keine lauten Geräusche zu machen. Fans sollten Pferde zudem nicht berühren, nicht fütter und nicht mit Kamerablitzen erschrecken. Na klar: und auf einer Ranch nicht rauchen.

Cygames weist darauf hin, dass Pferde sehr sensible Tiere sind und leicht durch menschliche Aktivitäten erschreckt werden können. Da jedes berühmte Rennpferd auf einer anderen Ranch lebt und nicht wie im Spiel in einer fiktiven Pferdeschule wie der Tracen Academy untergebracht ist, sind sie nicht an laute Geräusche, Kamerablitze oder den Kontakt mit Fremden gewöhnt.

So sehr man auch die Charaktere wie Haru Urara und Gold Ship In-Game liebt: Cygames bittet darum, beim Besuch ihrer realen Vorbilder auf die Bedürfnisse der Tiere Rücksicht zu nehmen. Umamusume: Pretty Derby ist seit dem 25. Juni 2025 endlich auch im Westen für Mobilgeräte und Steam verfügbar.

Dank der neuerdings breiten Medienberichterstattung und Let’s Plays auf Twitch verzeichnet das Spiel täglich mehrere Hundert neue SpielerInnen. Laut Steamdb ist Umamusume: Pretty Derby mit inzwischen über 50.000 gleichzeitigen SpielerInnen kurz davor, in die Top 25 der meistgespielten Spiele vorzudringen. In den letzten Tagen wurden beständig neue Peaks erreicht.

via Automaton Media, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames