Vom Pechvogel zur Berühmtheit: Wie ein echtes Pferd durch Umamusume weltbekannt wurde

Haru Urara ist ein pensioniertes japanisches Rennpferd, das unter dem Spitznamen „der strahlende Stern der Verlierer“ bekannt wurde. Denn obwohl in über 100 Rennen kein einziges gewonnen hat, wurde es zum Vorbild für viele Japaner.

Fans des Mobile-Games Umamusume: Pretty Derby kennen den Namen oder lernen ihn jetzt kennen: Das immer lächelnde Mädchen hat auch im Spiel eher schwache Werte, kann aber durch wiederholte Rennteilnahmen und die positive, mitreißende Ausstrahlung viele Fans gewinnen und so trotz durchwachsener Platzierungen als Fanliebling auch an den bekannten nationalen Rennen teilnehmen.

Die Popularität des echten Rennpferds wuchs so stark, dass die Rennen zehntausende ZuschauerInnen anzogen, ihre Wettscheine als Glücksbringer galten und sie sogar als Werbefigur und auf Merchandising-Artikeln erschien.

Haru Urara wurde so zu einem Hoffnungsträger für alle, die im Leben Rückschläge erleiden, und inspirierte Menschen dazu, trotz Niederlagen weiterzumachen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten identifizierten sich viele Japaner mit ihrer Geschichte und sahen in ihr ein Vorbild für das Prinzip des „Nichtaufgebens“ – „ganbaru“, das in Japan als wichtige Tugend gilt.

Der Haru Urara Fanclub nimmt das Interesse positiv auf und teilte Straits Times auf Anfrage mit, dass das Rentner-Rennpferd glücklich und wohlauf sei. Laut Wikipedia-Quellen besuchen Umamusume-Fans das echte Pferd sogar. In Japan ist Umamusume: Pretty Derby schon seit 2021 verfügbar. Hierzulande erschien es erst vor wenigen Tagen für Mobilgeräte und Steam und startete schon gut durch. So dass Haru Urara inzwischen auch hierzulande Bekanntheit erlangt …

