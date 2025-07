Gerade noch 70 Euro für Switch 2, jetzt gratis auf PS5: Cyberpunk 2077 führt PS-Plus-Update an

Sony Interactive Entertainment hat wie immer pünktlich zur Monatsmitte das Line-up an neuen Spielen für den Spielekatalog angekündigt. Eine schöne Überraschung zum 15. Geburtstag von PlayStation Plus: Cyberpunk 2077 führt das Line-up an.

2020 feierte das Cyberpunk-RPG von CD Projekt RED sein Debüt, insofern ist der Start im Spielekatalog bei PlayStation Plus wohl alles andere als verfrüht. Zwischen der gerade veröffentlichten „Switch 2“-Version des Spiels und dem Start im Spielekatalog bei PlayStation Plus liegen trotzdem nur wenige Tage – und knapp 70 Euro.

„Switch 2“-Fans werden anders argumentieren. Mal abgesehen davon, dass die doch sehr unterschiedlichen Plattformen kaum den Direktvergleich zulassen, bietet sich bei der „Switch 2“-Version doch die Möglichkeit, bis in die ferne Zukunft das Spiel auch ohne Abo und Download zu zocken. Als einer der wenigen Publisher setzte CD Projekt RED bei der „Switch 2“-Version von Cyberpunk 2077 nämlich nicht auf eine Game Key Card.

Die Erweiterung Phantom Liberty (in der „Switch 2“-Version übrigens enthalten) gibt es für PS-Plus-Mitglieder rabattiert. Aber im Update zum Spielekatalog im Juli gibt es natürlich auch noch weitere Games neben Cyberpunk 2077, das sowohl für PS5 als auch für PS4 spielbar ist.

Verfügbar ab 15. Juli:

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4 (schon seit 9. Juli)

Abiotic Factor | PS5 (ab dem 22. Juli)

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

Über diese Spiele freuen sich alle „Extra“-Abonnenten. Wer „Premium“-Services abonniert, bekommt allmonatlich die sehr überschaubare Anzahl an Klassikern. In diesem Monat sind das Twisted Metal 3 und Twisted Metal 4 jeweils für PS4 und PS5.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED