Persona 3 Reload soll schon bald bei einer Nintendo Direct für Switch 2 enthüllt werden

Angeblich soll Persona 3 Reload schon bald für Nintendo Switch 2 angekündigt werden. Eine entsprechende Andeutung machte ResetEra-Mitglied lolilolailo, der laut Subreddit eine Erfolgsbilanz bezüglich Persona und Atlus vorzuweisen hat. Ursprünglich ging es dabei um die Nintendo Direct, die laut Gerüchten in der kommenden Woche stattfinden soll.

Eigentlich handelt es sich dabei aber nur um aufgewärmte Gerüchte. Der einst spektakulär ruhig gestellte Insider Midori hatte eine Nintendo-Portierung schon vor Monaten gehandelt. Mit der neuen Switch 2, die gleich zum Launch mit Portierungen weitermachte, wo die alte Switch aufgehört hatte, scheint das nicht unwahrscheinlich.

Atlus erklärte in Gestalt von Director Takuya Yamaguchi und Produzent Ryota Niitsuma einst im Januar 2024, dass eine Switch-Version zwar eine Idee war, das Team sich aber schon in der Konzeptionsphase dagegen entschieden hatte. Gleich danach gab es Gerüchte um eine Portierung für die „nächste Nintendo-Hardware“.

Nach seiner Veröffentlichung für PlayStation, Xbox und PCs avancierte Persona 3 Reload schnell zum am schnellsten verkauften Spiel in der Geschichte von Atlus. Damit ist Persona 3 Reload selbstredend auch das am schnellsten verkaufte Persona-Spiel. Und das trotz Fan-Kritik zum Launch.

via My Nintendo News, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio