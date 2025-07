Löffel und Gabel?! Das ist mal ein verrückter Vorbestellerbonus für Pokémon-Legenden: Z-A

Figuren, Poster, Schlüsselanhänger – die meisten Vorbestellerboni sind relativ unaufgeregt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Manchmal erregen diese Boni durchaus Aufsehen. Das ist auch das erklärte Ziel dahinter, denn die Boni sollen Fans zur Vorbestellung bringen.

Aber, öhm: Löffel und Gabel?! Zu Pokémon-Legenden: Z-A? Genau das erhaltet ihr aktuell in Japan für eine Vorbestellung des Spiels bei Amazon. Löffel und Gabel sind geschmückt von einem Schriftzug des Spielenamens, Pikachu und den Startern Endivie, Floink sowie Karnimani.

Den ungewöhnlichen Bonus gibt es bei Amazon* Japan. Und wenn ihr denkt, dass es so etwas noch nie gab: 2023 bot Nintendo schon mal Löffel und Gabel als Vorbestellerbonus an. Damals gab es das Besteck ebenfalls bei Amazon Japan zu Zelda: Tears of the Kingdom.

Wer jetzt neidisch nach Japan blickt, kann sich mit den hiesigen Boni trösten. Der Nintendo Store* bietet eine Partner-Pokémon-Figur als Bonus, während Otto* euch mit einem zufälligen Pin versorgt und ihr bei Media Markt* alternativ ebenfalls die Partner-Pokémon-Figur erhaltet.

Im Nintendo Store gibt es darüber hinaus weitere Bundles* mit zusätzlichem Merchandise wie einem Mega-Entwicklung-Set, Basecap, Tasse oder … Regenschirm. Pokémon-Legenden: Z-A für Nintendo Switch und seine „Nintendo Switch 2 Edition“ werden am 16. Oktober 2025 erscheinen.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak