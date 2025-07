Nach Slitterhead: Silent-Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama arbeitet am nächsten Projekt

Im letzten Jahr veröffentlichten die Bokeh Game Studios bekanntlich ihr Debüt-Projekt Slitterhead. Das Horror-Action-Adventure des Silent-Hill-Schöpfers erntete seinerzeit gemischte Kritiken. Wir zeigten uns in unserem Test von der originellen Horror-Action angetan, bemängelten aber auch einige – vor allem technische – Stolpersteine.

Im Zuge einer Ausstellung zum Spiel sprach Keiichiro Toyama kürzlich mit Famitsu über das Spiel, seine Ideen hinter der Gründung des Bokeh Game Studios und die Ziele des Unternehmens für die Zukunft. Hinsichtlich der Verkaufszahlen habe man sich, so Toyama, mehr erhofft. Trotzdem sei der Horror-Veteran sehr zufrieden damit, wie sein Team mit diesem Spiel seine Individualität unter Beweis stellen und vieles erreichen konnte, was als AAA-Studio nicht möglich wäre.

Er betont, dass das Team fest entschlossen sei, sich weiterhin neuen Herausforderungen zu stellen. Angesichts seines steigenden Alters sei Toyama aber auch besorgt um die Zukunft. „Wie lange wir noch weitermachen können, ist ein schwieriges Thema, insbesondere wenn man mein Alter berücksichtigt. Ich glaube jedoch, dass ich in Zukunft auch den Staffelstab an die nächste Generation weitergeben muss. Als Studio sind wir noch auf halbem Weg zu unserem Ziel.“

Das nächste Spiel ist bereits in der Mache

Und dann lässt sich Toyama noch einen kleinen Vorgeschmack auf die nächsten Schritte für Bokeh entlocken. „Ich kann noch keine genauen Details verraten, aber wir haben mit der Arbeit an unserem nächsten Titel begonnen“, erklärt Toyama. „Anfangs wollten wir ein Studio sein, in dem wir viele verschiedene Dinge tun können – zum Beispiel die Ideen jüngerer Generationen umsetzen und auch an lockereren Projekten arbeiten.“

Obwohl Toyama bei Bokeh Game Studios im Vergleich zu großen Spielefirmen deutlich mehr kreative Freiheit genieße, betont er, dass noch viel Arbeit zu tun ist, bis die angestrebte Vielseitigkeit und Freiheit erreicht sei. „Wir müssen als Studio erneut unser Bestes geben und beweisen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Wir arbeiten derzeit daran. Da wir uns jedoch noch in der Anfangsphase befinden, gehe ich davon aus, dass wir irgendwann weitere Details [zum neuen Spiel] bekannt geben können.“

via Automaton Media, Bildmaterial: Slitterhead, XSEED Games, Bokeh Game Studio