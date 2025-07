Pokémon-Fans vermuten hinter Presents-Teaser eine skurrile Spin-Off-Fortsetzung

In den sozialen Medien heizte man kürzlich die Stimmung bezüglich der anstehenden Ausgabe von Pokémon Presents an – wir berichteten. Der entsprechende Post wurde von einem kryptischen Bild begleitet, das Pikachu vor einer Art DJ-Station mit Plattenspieler und passenden Lautsprechern zeigt.

Pokémon-Fans rätseln natürlich darüber, mit welcher Ankündigung dieses Bild in Verbindung stehen könnte, und manche vermuten, es könnte mit einem der berüchtigtsten Spin-offs der Serie zusammenhängen.

Der Reddit-User Ryu_Review fragte kürzlich, was der Rest von r/pokemon glaube, worauf das Teaserbild anspiele. Eine der beliebtesten Antworten: Eine Fortsetzung des Nintendo 64-Spin-offs Hey You, Pikachu.

Hey You, Pikachu – was war das noch gleich? Der Titel erschien im Dezember 1998 in Japan und im November 2000 in Nordamerika für das N64 und war eines der ersten Pokémon-Spin-offs, das auf dem Höhepunkt der Popularität des Franchise erschien.

Das Spiel wollte vom Erfolg des Pokémon-Anime profitieren, indem SpielerInnen mithilfe der Spracherkennungseinheit des N64 direkt mit Pikachu kommunizieren konnten. Indem SpielerInnen in ein am N64-Controller angeschlossenes Mikrofon sprachen, konnten sie Pikachu Befehle geben. Das heißt, in der Theorie. Aufgrund technischer Probleme folgte die Elektromaus Befehlen nur sehr beliebig.

Ein Umstand, der sich mit der modernen Technik von Nintendo Switch 2 ausmerzen ließe. Ob tatsächlich etwas an der Spekulation dran ist, erfahren wir spätestens am 22. Juli. Dann geht die neue Ausgabe von Pokémon Presents auf Sendung.

via GameRant, Bildmaterial: The Pokémon Company