Das ambitionierte RPG des ehemaligen „Final Fantasy XV“-Directors gerät ins Stocken

In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Meldungen von JP Games, dem gar nicht mehr so neuem Studio von Hajime Tabata, der einst als Director bei Square Enix unter anderem an Final Fantasy XV arbeitete.

Nach Regierungsprojekten, verschiedenen Technologien und einem Begleitspiel zu den Paralympics kündigte JP Games im Februar 2024 gemeinsam mit Quantum Solutions „SHALLAH“ an. Ein vorläufiger Titel für ein „innovatives RPG für Erwachsene“ mit KI-Technologien. Jetzt gerät das Projekt ins Stocken.

Wie bekannt wurde, hat man die Entwicklung des neuen AAA-RPGs, das inzwischen unter dem Projektnamen Jewel geführt wird, vorerst gestoppt. Wie Quantum Solutions bekannt gab, ruht derzeit sowohl die Finanzierung als auch die Entwicklung des Projekts.

Das ambitionierte Spiel sollte einen erbitterten Kampf um Magie und Zauberei abbilden und eine Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einer Göttin erzählen, inspiriert von den Erzählungen aus Tausendundeine Nacht. Das Projekt wurde als Kooperation zwischen JP Games und dem KI-Entwicklungsunternehmen Quantum Solutions entwickelt.

Quantum Solutions erklärt nun, man habe eine Demo vom letzten Jahr ausgewertet und sei zu dem Schluss gekommen, dass Änderungen notwendig seien, um besser auf Marktbedürfnisse einzugehen. Diese Änderungswünsche seien an JP Games herangetragen worden, jedoch habe das Studio bislang „keine klare Antwort“ auf die Anforderungen gegeben.

Deshalb habe man die Entwicklung vorerst eingestellt. Man prüfe weiterhin die erhaltenen Assets auf zukünftige Verwendbarkeit und Potenzial, gehe jedoch aktuell nicht davon aus, dass weitere Entwicklungs- oder Investitionsschritte stattfinden werden.

