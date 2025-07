Es gibt erfreuliche News zu Metroid Prime 4, während Retro schon am Nachfolger arbeiten soll

Metroid Prime 4: Beyond hat von der südkoreanischen Rating-Behörde GRAC eine Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten. Es gibt Ausnahmen, aber normalerweise bedeutet dies, dass Hersteller mit einer baldigen Veröffentlichung planen.

Nach jahrelanger Entwicklung hat Metroid Prime 4: Beyond zwar noch keinen konkreten Termin, soll aber im schon fortgeschrittenen Jahr 2025 erscheinen. Gelegenheiten für eine Terminbekanntgabe sollten sich in den nächsten Wochen ausreichend bieten: die Gamescom und die Tokyo Game Show finden statt, nicht planen Fans (und Insider) mit einer weiteren Nintendo Direct in den nächsten Tagen.

Nach vielen Jahren in einer schwierigen Entwicklungsphase ist seit März 2025 endlich klar, dass Metroid Prime 4: Beyond tatsächlich in diesem Jahr (noch) für die Nintendo Switch und neue Switch 2 erscheinen wird. Das ursprünglich von Bandai Namco entwickelte und 2017 angekündigte Spiel wurde 2019 wegen Qualitätsproblemen an die Retro Studios übergeben. Diese legten zuletzt auch Metroid Prime neu auf.

Unterdessen brodelt auch die Gerüchteküche um Metroid weiter. Auf Twitter äußerte sich der vermeintliche Insider Reece „Kiwi Talkz“ Reilly und behauptet, Retro Studios würde nicht zu „Donkey Kong“ zurückkehren, sondern weiter an der Metroid-Reihe, konkret an Metroid Prime 5, arbeiten. Insider Nash Weedle behauptete schon im Februar, Metroid Prime 5 sei bereits parallel in Entwicklung.

Fans merken derweil an, dass die angepasste Engine der „Metroid Prime“-Trilogie seit dem Metroid Prime Remaster auch auf der Switch 2 läuft und hoffen auf einen Port der Teile 1-3. Auch die Gerüchte um weitere Remaster nach Teil 1 beschäftigen Fans schon seit Jahren.

Und wann erscheint Metroid Prime 4: Beyond nun? Angesichts Nintendos üblicher Strategie, monatlich First-Party-Spiele zu veröffentlichen, scheint eine Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond im November am wahrscheinlichsten, da Pokémon Legends: Z-A am 16. Oktober erscheint, wie GameRant spekuliert.

