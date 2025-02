Erste Gerüchte um den Nachfolger, obwohl Metroid Prime 4 noch gar nicht erschienen ist

Metroid Prime 4: Beyond ist noch nicht erschienen, da ranken sich schon erste Gerüchte darum, wie es nach der Veröffentlichung des spannungsvoll erwarteten Titels mit der Serie weitergeht.

An Spekulationen um die Marke mangelt es sicherlich nicht. Einige Fans vermuten etwa, dass Metroid Prime 4 bereits im April dieses Jahres erscheint – möglicherweise als generationsübergreifender Launchtitel für die Switch 2. Auch Neuauflagen des zweiten und dritten Teils werden (weiterhin) leidenschaftlich diskutiert. Naheliegend, erfreute sich die aufwendige Neuauflage des Originals doch größter Beliebtheit.

Das neueste Gerücht stammt von Insider Nash Weedle und ist besonders kühn. Wie er kürzlich via Twitter kundtat, soll Metroid Prime 5 bereits in Entwicklung sein. In diesem Kontext ist es sicherlich erwähnenswert, dass Nash Weedle die Veröffentlichung von Metroid Dread im Jahr 2021 richtig vorhergesagt hat – immerhin ein äußerst unerwartetes Projekt.

Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Studios mehrere Titel innerhalb desselben Franchise parallel entwickeln, obgleich dies bei Serien mit jährlichen Veröffentlichungen sicher gängiger ist. Nash geht sogar so weit, zu behaupten, der Titel sei für 2027 angedacht. Weiterhin behauptet er, das neue Spiel würde einen vertikalen Ansatz zur Erkundung und veränderte Schwerkraftmechaniken bieten.

Bis dato haben allerdings nur wenige andere Quellen Nash Weedles Behauptung bestätigt. Genießt das Gerücht also mit Vorsicht. Erst kürzlich berichteten wir übrigens von der Aussicht auf ein neues 2D-Metroid, das noch in diesem Jahr neben Metroid Prime 4: Beyond erscheinen könnte – hier lest ihr die Details.

via GameRant, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios