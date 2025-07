Mauzi verliert seine Stimme: Synchronsprecher James Carter Cathcart ist verstorben

Trauer unter den englischsprachigen Pokémon-Fans: James Carter Cathcart, auch als „Jimmy Zoppi“ bekannt, ist gestorben. Bekannt wurde er vor allem als die englische Stimme von Mauzi, James sowie Gary und Professor Eich. Seine Frau gab dies vor wenigen Tagen auf Social Media bekannt. James Carter Cathcart wurde 71 Jahre alt.

„Jimmi Zoppi“ war dabei viel mehr als nur ein Synchronsprecher: Neben seiner Stimme für die weltbekannte Pokemon-Serie wirkte er auch in Sonic X, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, One Piece, Kirby: Right Back at Ya!, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mission Odyssey und dem Videospiel Shadow the Hedgehog mit.

Zwischendurch arbeitete er auch als Pianist und Sänger und half auch gelegentlich bei Anpassung von Serienskripten mit. Cathcart zog sich 2023 aufgrund seiner schweren Erkrankung vom Synchronsprechen zurück. Bis dahin wirkte er noch an der Finalfolge der Original-Pokémon-Serie mit, die inzwischen von Pokémon-Horizonte abgelöst wurde. Die Schauspielkollegin Erica Schroeder ehrte ihn nach seinem Tod als „eine der fröhlichsten, lebhaftesten, gutherzigsten und talentiertesten Seelen“.

Für die Pokémon-Community ist es nicht der erste Rückschlag dieser Art. Bereits letztes Jahr verstarb bereits die Synchronsprecherin Rachael Lillis, die als englische Stimme von Misty und Jessie bekannt wurde.

Trotz dieser schweren Verluste lebt das Vermächtnis von James Carter Cathcart und Rachael Lillis in den Herzen der Fans und in den unzähligen Charakteren weiter, die sie zum Leben erweckt haben. Mit der neuen Serie Pokémon-Horizonte beginnt ein frisches Kapitel, das neue Charaktere, Regionen und Abenteuer präsentiert.

via GameRant, Wikipedia, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company