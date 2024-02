JP Games kündigt SHALLAH an, ein „innovatives RPG für Erwachsene“ mit KI-Technologien

In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Meldungen von JP Games, dem gar nicht mehr so neuem Studio von Hajime Tabata, der einst als Producer bei Square Enix unter anderem an Final Fantasy XV arbeitete. Nach Regierungsprojekten, verschiedenen Technologien und einem Begleitspiel zu den Paralympics wird es jetzt klassisch. Wobei, nicht ganz.

Gemeinsam mit Quantum Solutions kündigt JP Games SHALLAH an. SHALLAH ist ein vorläufiger Titel für ein „innovatives RPG für Erwachsene“, das einen erbitterten Kampf um Magie und Zauberei abbildet und eine Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einer Göttin darstellt.

JP Games übernimmt die Gesamtplanung und Entwicklung von SHALLAH auf Grundlage der proprietären Middleware Pegasus World Kit. Quantum Solutions ist eine KI-Firma und wird die Rechte an SHALLAH besitzen. Die Firma soll ihre Stärken bei der Entwicklung von Inhalten auf Grundlage ihres Know-hows in den Bereichen Weltdesign, Technologie und Spieldesign einbringen.

„Ich werde sowohl an der Entwicklung als auch an den geschäftlichen Aspekten des Projekts als Produzent beteiligt sein. Das Spiel wird offiziell angekündigt werden, sobald es weiter entwickelt ist, und es wird JP Games‘ erster vollwertiger großer Titel sein, also bleiben Sie bitte dran“, wird Hajime Tabata zitiert.

„KI und Quantencomputing sind sehr gut mit Spielen kompatibel und werden in der Lage sein, das Verhalten von Charakteren in Echtzeit zu verändern, was den Spielern ein anspruchsvolleres Spielerlebnis bietet“, fügt Mark Pink, Präsident von Quantum Solutions, hinzu. Und weiter: „Außerdem wird die KI in der Lage sein, die Emotionen der Spieler zu erkennen und mit entsprechenden Reaktionen auf das Spielgeschehen zu reagieren, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu ermöglichen.“

SHALLAH soll weltweit erscheinen.

