SEGA schwimmt gegen den Strom und macht damit „Switch 2“-Fans glücklich

In dieser Woche hat SEGA einen neuen Trailer zu Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. So weit, so normal. Der neue Sonic-Flitzer erscheint schließlich im September und man will den Fans vorher zeigen, was das neue Rennspiel so drauf hat.

Der Trailer geriet aber zur Randnotiz, denn beiläufig hatte SEGA eine ganz andere, tolle Nachricht für „Switch 2“-Fans im Gepäck. Zumindest für jene, die es mit klassischen Cartridges halten. Die „Switch 2“-Version hatte SEGA beim Summer Game Fest angekündigt. Jetzt gibt es dazu Details.

So soll die „Switch 2“-Version Ende 2025 digital erscheinen. Wenn ihr euch bis Anfang 2026 geduldet, erhaltet ihr das komplette Basisspiel auf der Softwarekarte. Mit anderen Worten: keine Game Key Cartridge, sondern eine Cartridge mit allen wichtigen Spieldaten.

Das ist keineswegs selbstverständlich. Die Game Key Cards sind ein für Sammler ärgerlicher Trend, dem zunächst auch SEGA gefolgt ist. Yakuza 0 Director’s Cut* erschien beispielsweise auf Game Key Card. Ob die Entscheidung bei Sonic Racing: CrossWorlds mit den Protesten der Fans zu tun hat, ist unklar.

Und noch mehr dazugelernt

Das kann man allerdings vermuten, denn SEGA hat auch in einer weiteren Sache dazugelernt. Die „Switch 2“-Veröffentlichung von Sonic X Shadow Generations wurde dafür kritisiert, dass sie kein (kostenpflichtiges) Upgrade bietet. Wer die alte Switch-Fassung hat, muss die teure, neue „Switch 2“-Version kaufen, um in den Genuss der neuen Inhalte zu kommen.

Ein kostenpflichtiges Upgrade wäre hier die naheliegende Lösung. Und genau diese bietet diesmal Sonic Racing: CrossWorlds. Für 10 Euro werden „Inhalte und der Fortschritt auf Nintendo Switch 2“ übertragen. Wenn ihr euch also im September die „Switch“-Version kauft, könnt ihr Ende 2025 digital für 10 Euro upgraden.

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA