The Pegasus Dream Tour von JP Games erscheint am 24. Juni

JP Games hat The Pegasus Dream Tour für iOS und Android auf den 24. Juni datiert. Das Spiel erhält dabei aus zweierlei Gründen Aufmerksamkeit. Zum einen ist es das offizielle Spiel zu den Sommer-Paralympics 2020, welche Corona-bedingt voraussichtlich am 24. August 2021 in Tokio starten sollen. Zum anderen ist es das erste Spiel von Hajime Tabata, nachdem er Square Enix verlassen hat.

Bei Google Play könnt ihr euch bereits vorregistrieren. Das Spiel wird free-to-play mit Mikrotransaktionen sein. Ein Teil des Umsatzes geht dabei an die Agitos Foundation, welche sich für die Entwicklung von Sportaktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt.

Mehr als ein Sportspiel

In The Pegasus Dream Tour könnt ihr viel mehr machen, als nur an den sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Das Genre wird als „Massive Avatar RPG“ beschrieben. So könnt ihr Pegasus City als Avatar betreten und mit anderen Spielerinnen und Spielern interagieren. Aber natürlich kommt auch der paralympische Wettkampf in mehreren Disziplinen nicht zu kurz.

Ihr könnt euren Avatar trainieren und an Turnieren teilnehmen, aber auch Pegasus City frei erkunden. Reale Para-Athleten wurden ins Spiel integriert, als offizielles Maskottchen hat Doraemon einen Auftritt. Die bekannte japanische Figur führt euch durch Pegasus City.

via Gematsu, Bildmaterial: The Pegasus Dream Tour, JP Games Inc.