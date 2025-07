Steam als Goldesel: Capcom kann Einnahmen auf der Plattform um 60 Prozent steigern

Capcom surft auf einer Erfolgswelle: Acht Jahre lang Rekordeinnahmen in Folge sieht man in der Gaming-Branche nur selten. Doch Capcom hat mit den aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben, dass es Ihnen dieses Jahr erneut gelungen ist.

Die Einnahmensteigerung im vergangenen Geschäftsjahr (April 2024 bis März 2025) kommt vor allem durch Steam zustande. Die Einnahmen auf der PC-Plattform von Valve sind im Vergleich zum vergangenen Jahr um 61,1 Prozent gestiegen und erreichten 366 Millionen US-Dollar. Dies entspricht 31,1 Prozent des Gesamtumsatzes von Capcom.

Nimmt man nur den digitalen Bereich ohne Einnahmen aus anderen Teilsparten wie z. B. dem Arcade-Geschäft, ist die Zahl noch beeindruckender: Steam macht hier 42,1 Prozent der Einnahmen aus, während der Anteil der durch PlayStation (digitale Verkäufe) generierten Einnahmen von im Vorjahr 10,5 Prozent auf unter 10 Prozent gefallen ist.

Das bemerkenswerte Wachstum auf Steam wurde zweifellos durch die gleichzeitige Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds auf Konsolen und PCs sowie durch den Verkauf von älteren Katalogtiteln zu günstigeren Preisen begünstigt.

Capcom war in den letzten Jahren sehr aktiv darin, sowohl neue als auch ältere Spiele, Retro-Collections und Remaster auf Steam zu bringen – eine Strategie, die sich insbesondere auf dem wachsenden asiatischen PC-Gaming-Markt als lohnend erwiesen hat. Aktuelle Topseller sind neben dem bereits erwähnten Monster Hunter Wilds auch Onimusha, Street Fighter 6 und Resident Evil 4 Remake.

Wie auch Sony Interactive Entertainment zuvor hat nun auch Capcom erkannt: PC-Fans zufriedenzustellen kann einiges an frischem Geld in die Kassen spülen. In einem Gespräch mit Sacred Symbols sagte der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida, Spiele zusätzlich auf Steam zu veröffentlichen, sei „fast wie Geld drucken“.

via Automaton Media, PC Gamer, Steam, Consolewars, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom