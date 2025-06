Trails beyond the Horizon wird verschoben, aber es gibt auch gute Nachrichten

Die Trails-Reihe hat sich weltweit 7,5 Millionen Mal verkauft und fand ihren Anfang im berühmten und noch heute spielenswerten Trails in the Sky, welches mit Trails in the Sky 1st Chapter im Herbst neu aufgelegt wird und damit breiter verfügbar ist.

Wenn Trails in the Sky 1st Chapter euer Anfang ist, dann habt ihr noch einiges vor euch. Fans der Serie freuen sich jetzt auf The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, das NIS America eigentlich für eine Veröffentlichung im Herbst 2025 auf Switch, PS4 und PS5 sowie PCs angekündigt hat. Dazu gibt es jetzt gleich zwei Änderungen.

Erstens kommt die Switch 2 zur Liste der Plattformen dazu. Zweitens erscheint Trails beyond the Horizon im Januar 2026 im Westen, wird also verschoben. „Ich freue mich, ankündigen zu können, dass der neueste Teil der Trails-Serie auch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird“, sagt Toshihiro Kondo, Präsident von Nihon Falcom.

Und weiter: „Mit der Leistung der Nintendo Switch 2 erwarten wir, dass die Spieler ein noch angenehmeres Erlebnis haben werden. Tatsächlich wird dies das Debüt der Trails-Reihe auf der Nintendo Switch 2 sein, und ich persönlich habe hohe Erwartungen an sie. Bitte freuen Sie sich weiterhin auf die Veröffentlichung!“

Es handelt sich bei Trails beyond the Horizon um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm. Hier erfahrt ihr mehr zum Spiel.

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America, Falcom