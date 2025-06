Ruft zum Widerstand auf: Matsuno nutzt die Neuauflage von Final Fantasy Tactics für Botschaft

Die Gerüchte um ein Remake von Final Fantasy Tactics hielten sich seit Jahren wacker, mittlerweile ließ Square Enix die Katze aus dem Sack. Mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint eine Neuauflage des Taktik-Klassikers schon am 30. September für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam.

Der Schöpfer des Originals – Yasumi Matsuno – nahm die spannende Ankündigung zum Anlass, um eine wichtige Botschaft an seine Fans zu senden. Zunächst ordnet er die Entwicklung des Spiels vor 30 Jahren in die damalige Zeit ein. Dann hat er aber auch noch einen Aufruf an seine Fans.

„Vor fast 30 Jahren stürzte der Zusammenbruch der japanischen Blasenwirtschaft die Finanzinstitute des Landes in Berge uneinbringlicher Schulden und löste eine Welle von Unternehmensinsolvenzen, einen plötzlichen und extremen Anstieg der Arbeitslosenzahlen und eine Stagnation der japanischen Gesellschaft insgesamt aus“, so Matsuno-san. „Es war eine Zeit, in der vielen die Hoffnung genommen wurde, in der Träume an ihrem Preisschild gemessen wurden.“

Und weiter: „Vor diesem historischen Hintergrund habe ich eine Geschichte geschrieben. Es war die Geschichte von Ramza, einem jungen Mann, der unermüdlich gegen das festgefahrene soziale Klassensystem kämpfte. Aber auch die Geschichte von Delta, der diese Verwirrung und Verzweiflung zu seinem Vorteil nutzen wollte, um seine soziale Stellung zu verbessern. Es war die Geschichte eines besonderen Schicksals, in dem Freundschaft und Verrat miteinander verwoben sind.“

Matsuno kommt zu dem Schluss: „Und jetzt, im Jahr 2025 – einer Zeit, in der Ungleichheit und Spaltung noch immer tief in der Gesellschaft verwurzelt sind – erzähle ich diese Geschichte erneut.“ Er schließt mit den Worten: „Der Wille zum Widerstand liegt in euren Händen.“

Wie gut eine fast 300 Euro teure Sammleredition zu dieser Nachricht passt, darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber die lag mit Sicherheit auch nicht in der Verantwortung von Matsuno, der zwar das Original als Director erschuf, für das Remaster aber nicht in leitender Funktion, sondern „nur“ als Szenario-Writer und Editor zurückkehrt.

