Hollow Knight: Silksong soll noch vor Weihnachten erscheinen – diesmal wirklich

Seit sechs Jahren fiebern Fans von Hollow Knight: Silksong dem Erscheinungsdatum entgegen. Dieses Jahr könnte es endlich weit sein. Zumindest deutete der Xbox Games Showcase daraufhin. Im Mittelpunkt der Ankündigung des ROG-Xbox-Ally-Handhelds stand vor allem Silksong. Der Handheld noch in diesem Jahr erscheinen, ebenso die gezeigten Spiele – darunter eben auch Silksong.

Im Xbox-Blog bekräftigt man noch einmal: „Außerdem haben wir bestätigt, dass das lang erwartete Hollow Knight: Silksong zum Start für Xbox Ally und Game Pass verfügbar sein wird und dass alle Spiele der Show auf Xbox Ally laufen werden.“

Das mag zwar alles erfreulich klingen, jedoch gab es vor einigen Jahren bereits eine ähnliche Ankündigung in einem entsprechenden Showcase von Xbox. Damals wurde Hollow Knight: Silksong mit einem neuen Trailer vorgestellt und es hieß, das Spiel erscheine innerhalb der nächsten 12 Monate. Wie wir wissen, wurde daraus nichts.

Was einem in diesem Fall jedoch positiver stimmen könnte, ist eine Nachricht von Matthew Griffin, der bei Team Cherry für Marketing und Publishing zuständig ist. Im Discord-Kanal gab er bekannt, dass Hollow Knight: Silksong noch vor der nächsten Feiertagssaison erscheinen soll. Griffin gab außerdem an, dass der Titel nicht an eine Konsole gebunden sein wird.

Bereits 2019 hatten wir die Gelegenheit, eine Demo zu Silksong anzuspielen. Seitdem hat sich sicher eine ganze Menge getan. Dazu gehört inzwischen auch, dass Hollow Knight: Silksong neben Switch 2, Switch und PCs auch für PlayStation und Xbox erscheinen wird. Wir dürfen also gespannt sein.

via Discord (via Reddit), Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry