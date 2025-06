Capcom bringt Action zur Gamescom 2025: Onimusha und das neue Resident Evil sind spielbar

Nach Nintendo und Ubisoft (zeigt Anno 117: Pax Romana) hat auch Capcom heute seine Teilnahme an der Gamescom 2025 zugesagt. Inzwischen hat man auch ein feines Line-up für die nächsten Monate.

Sowohl Resident Evil Requiem, das am vergangenen Wochenende beim Summer Game Fest 2025 angekündigt wurde, als auch das neue Onimusha: Way of the Sword werden in Köln anspielbar sein. Weltpremiere! Weitere Details zu Demos folgen.

„Auf über 950 Quadratmetern zeigt Capcom mehr als 85 spielbare Demo-Stationen für Titel wie Resident Evil Requiem und Onimusha: Way of the Sword. Capcom wird auch andere Titel auf die Messe bringen, die vom 20. bis 24. August 2025 stattfindet“, kündigt man an.

Und weiter: „Weitere Details zum Line-Up, zur Bühne und zum Streaming-Programm werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Für alle, die nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen können, wird Capcom eine Reihe von Livestream-Inhalten vom Messegelände anbieten.“

Während Resident Evil Requiem erst am 27. Februar 2026 erscheinen wird, hat Onimusha: Way of the Sword noch keinen konkreten Termin, soll aber ebenfalls im kommenden Jahr eintreffen. Auch zu Onimusha gab es beim Summer Game Fest einen neuen Trailer!

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom