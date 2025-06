Nippon Ichi möchte künftig auf Auftragsarbeiten zugunsten eigener IPs verzichten

Nippon Ichi Software ist zwar durchaus für die Entwicklung eigener IPs – wie Disgaea – bekannt, betätigt sich aber auch regelmäßig an der Entwicklung externer Projekte in Form von Auftragsarbeiten. So war es jedenfalls bislang, nun gab das Unternehmen aber seine Entscheidung bekannt, von solchen Auftragsarbeiten abzusehen. Der Grund: Man möchte sich stärker auf die Entwicklung eigener IPs konzentrieren.

Wie Kabutan berichtet, gab Nippon Ichi Software am 20. Juni eine Anpassung seiner Finanzprognose bekannt und prognostiziert für die erste Hälfte des Geschäftsjahres ein Defizit von 254 Millionen Yen, ca. 1,7 Millionen USD. Das ist weit mehr als der ursprünglich prognostizierte Verlust von 84 Millionen Yen, ca. 570.000 USD. Der Entwickler schätzt außerdem, dass der Jahresgewinn für das gesamte Geschäftsjahr um 52,6 Prozent sinken wird – von ursprünglich geplanten 325 Millionen Yen auf 150 Millionen Yen.

NIS gibt als Hauptgrund für dieses Defizit die Entscheidung an, die Verträge mit anderen Spielefirmen zu überprüfen und zu revidieren. Dies deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen aus einigen seiner gemeinsamen Entwicklungsarbeiten für Kunden zurückgezogen oder diese reduziert habe. Offenbar dauerte der Entwicklungszyklus dieser Projekte länger als geplant, überschritt die ursprünglichen Fristen und führte schließlich zum Rückzug von NIS.

Da NIS für diese Auftragsarbeiten nach dem Prozentsatz der Gesamtfertigstellung des Projekts – und nicht nach Zeitrahmen – bezahlt wird, bedeutet dies, dass nur der Anteil der Arbeit bezahlt wird, der vor dem Ausstieg aus den Verträgen geleistet wurde. Dies hat dazu geführt, dass die prognostizierten Verluste die vorherige Prognose deutlich übersteigen. NIS betrachtet dies jedoch wahrscheinlich als einen kurzfristigen Verlust, der notwendig ist, um sich stärker auf die Entwicklung eigener IPs zu konzentrieren.

via Automaton Media, Bildmaterial: Disgaea 7: Vows of the Virtueless, NIS America, Nippon Ichi Software