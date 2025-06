PlayStation Plus im Juni für Japan-Fans mit Eiyuden Chronicle und diesen weiteren Games

Das „PlayStation Plus“-Line-up für den laufenden Monat gibt’s gestaffelt. Das ist ohnehin immer der Fall. Nach den „Essentials“ zu Monatsbeginn gibt es zur Monatsmitte immer die Liste der Zugänge im Spielekatalog. Unterbrochen wurde die Serie diesmal von einer State of Play, bei der Sony natürlich auch etwas mitzuteilen hatte.

Jetzt geht es wieder wie gewohnt weiter. Das Update für den Spielekatalog im Juni wird angeführt von (vermutlich) Battlefield 2042. Die Nische der Japan-Fans dürfte sich aber vor allem über Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes freuen.

Der spirituelle Suikoden-Nachfolger hat inzwischen alle DLC-Erweiterungen spendiert bekommen. Wohl eine gute Gelegenheit für den Publisher 505 Games, das Grundspiel bei PlayStation Plus anzubieten. Ansonsten sind ab dem 17. Juni verfügbar:

FBC: Firebreak | PS5

Battlefield 2042 | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5

The Hunter: Call of the Wild | PS4

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes | PS4, PS5

Train Sim World 5 | PS4, PS5

Endless Dungeon | PS4, PS5

Premium-Abonnenten dürfen sich außerdem über den PS2-Neuzugang Deus Ex: The Conspiracy freuen. Das war auch schon die nicht sehr lange Liste an Premium-Games. Deus Ex: The Conspiracy ist erstmals auf PS4 und PS5 spielbar.

Bildmaterial: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, 505 Games, Rabbit & Bear Studios