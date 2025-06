Das sind die meistverkauften Games der ersten deutschen „Switch 2“-Charts

Seit gut einer Woche ist die Nintendo Switch 2 erhältlich und mit dem ersten Wochenwechsel gibt es auch die neuen deutschen Verkaufscharts. Mit Spannung wird erwartet, welche Spiele für die weltweit bereits 3,5 Millionen Mal verkaufte Konsole am häufigsten den Besitzer gewechselt haben.

Dass die ersten deutschen „Switch 2“-Charts von Mario Kart World angeführt werden, dürfte wohl niemanden überraschen. Außerdem ist das neue „Mario Kart“ in seiner Launchwoche auch das plattformübergreifend am häufigsten physisch verkaufte Spiel.

Auf dem „Switch 2“-Podium folgt dann Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, was besonders Verfechter des physischen Mediums freuen dürfte. CD Projekt RED ist neben Marvelous einer der wenigen Publisher, der seinem Spiel eine 64GB-Cartridge (und keine Game Key Card) gegönnt hat.

Natürlich werden wir nicht erfahren, wie die Charts ausgesehen hätten, wenn Cyberpunk 2077 auf einer „Game Key Card“ erschienen wäre. Aber die falsche Entscheidung hat CD Projekt RED offensichtlich auch nicht getroffen. Das Podium komplettiert Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Edition) – damit landet keine „Game Key Card“-Veröffentlichung in den (physischen) Medaillenrängen.

Auf Anfrage teilt uns GfK Entertainment mit: Breath of the Wild (Nintendo Switch 2 Edition) landet auf dem vierten Platz. Mit Rune Factory: Guardians of Azuma landet eine weitere „Nintendo Switch 2 Edition“ auf dem siebten Platz. Die restlichen Platzierungen sind „Game Key Card“-Veröffentlichungen.

Wie in jeder Woche hat GfK Entertainment basierend von repräsentativen physischen Verkaufsdaten natürlich auch die anderen Plattform-Rankings ausgewertet. Elden Ring Nightreign muss dabei sowohl in den PS5- als auch Xbox-Series-Charts die Krone abgeben. F1 25 fährt jeweils zuerst ins Ziel. In den PS5-Charts landet Elden Ring Nightreign hinter Clair Obscur: Expedition 33 nur auf Rang 3. In den Xbox-Series-Charts reicht es hinter Assassin’s Creed Shadows ebenfalls nur für den dritten Platz.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Nintendo