Ninja Gaiden: Ragebound erhält nachträglich eine physische Version für Switch und PS5

Im Rahmen der State of Play haben Dotemu und The Game Kitchen den konkreten Termin zu Ninja Gaiden: Ragebound enthüllt. Das komplett neue Abenteuer, das sich von dem NES-Original der Serie inspiriert sieht, wird am 31. Juli 2025 für PCs, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen.

Das Spiel nimmt es „historisch genau“ und hat sich unter anderem die Dienste von Keiji Yamagishi, Ryuichi Niita und Kaori Nakabai gesichert, die allesamt schon an der originalen „Ninja Gaiden“-Trilogie gearbeitet haben. Traditionsbewusste Fans werden aber bislang die physische Version zum Spiel vermisst haben.

Gemeinsam mit Silver Lining Interactive wird man diese noch veröffentlichen. Neben einer Standardversion mit Booklet gibt es auch eine Special Edition mit einigen Zusatzinhalten wie Pins, einem Medallion und einem Poster.

Fans müssen sich ein wenig gedulden, die physische Version für PS5 und Switch soll erst am 12. September erscheinen. Bei Amazon könnt ihr die Standardversion für Switch* und PS5* aber schon mal vorbestellen. Die Special Edition soll offenbar auch im freien Handel verfügbar werden.

Inhaltlich knüpft „Ragebound“ direkt an die NES-Trilogie an. Ryu Hayabusa verlässt das Dorf, um den Tod seines Vaters zu rächen. Währenddessen erhebt sich Kenji Mozu, ein junger Ninja des Hayabusa-Clans, um sich als eine der beiden Hauptfiguren übernatürlichen Bedrohungen zu stellen. Kumori, die andere Hauptfigur, ist Mitglied des berüchtigten Black Spider Clans.

Die Versionen für PS5 und Switch:

