Eine spielbare Demo zu Hollow Knight: Silksong kommt, aber es gibt einen kleinen Haken

Vor sechs Jahren wurde Hollow Knight: Silksong angekündigt und Fans fiebern seitdem der Veröffentlichung entgegen. Die Funkstille um das Projekt macht es zum Wunschtitel bei Showcases aller Colour, ob nun von PlayStation, Xbox oder Nintendo.

Immerhin tauchte das Spiel bei der „Switch 2“-Direct kurz auf, um seine Veröffentlichung im laufenden Jahr für die neue Konsole und die alte Switch zu bestätigen. Darüber hinaus: wenig. Doch bald wird Silksong schon spielbar sein! Leider gibt es da einen kleinen Haken.

Das heiß erwartete Indie-Sequel wird ab dem 18. September 2025 im Rahmen der Ausstellung Game Worlds im australischen ACMI (Australian Centre for the Moving Image) spielbar präsentiert. Richtig, in einem Museum, sozusagen. Die Ausstellung widmet sich der Geschichte und Innovation in der Welt der Videospiele und läuft bis zum 8. Februar 2026.

Insgesamt werden dort 30 Spiele gezeigt, darunter auch Klassiker wie The Sims und World of Warcraft. Silksong erhält dort eine besondere Rolle – nicht nur wegen der immensen Vorfreude der Fangemeinde, sondern wahrscheinlich auch, weil das Entwicklerstudio Team Cherry in Adelaide ansässig ist und damit ein lokaler Vertreter der Games-Kultur ist.

„Seit der ersten Ankündigung von Hollow Knight: Silksong im Jahr 2019 ist es eines der am meisten erwarteten Indie-Spiele weltweit“, schreiben die Kuratorinnen Bethan Johnson und Jini Maxwell zur Ankündigung. “Wir freuen uns sehr, das Design dieses in Südaustralien entwickelten Spiels als Herzstück von Game Worlds im September zu feiern.“

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Demo auch in den digitalen Stores erscheint. Gleichwohl ist es sogar möglich, dass Hollow Knight: Silksong bereits erschienen ist, wenn die Ausstellung Game Worlds in Australien beginnt. Auch, wenn sich das irgendwie unwahrscheinlich anfühlt …

Bereits 2019 hatten wir die Gelegenheit, eine Demo zu Silksong anzuspielen. Seitdem hat sich sicher eine ganze Menge getan. Dazu gehört inzwischen auch, dass Hollow Knight: Silksong neben Switch 2, Switch und PCs auch für PlayStation und Xbox erscheinen wird – wenn es erscheint.

via Eurogamer, Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry