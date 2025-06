Hoffnung für „Tales of“-Fans lebt wieder: Bandai Namco kündigt Showcase an

Inzwischen ist die Durststrecke seit Tales of Arise (2021) recht lang. Schließlich muss es ja irgendwann so weit sein, oder? Doch auch wenn es Gerüchte zu einer möglichen Ankündigung eines neuen Spiels gab, so verstrichen das Tales of Festival, das Summer Game Fest, das Xbox Games Showcase und die State of Play ereignislos.

Fans klammern sich an jeden Strohhalm und der neueste heißt: Bandai Namco Showcase. Das hatten wir gar nicht auf dem Plan! Der Publisher überraschte uns heute mit der Ankündigung des „Summer Showcase 2025“ – und ihr müsst nicht lange warten.

Das Showcase wird schon am 2. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Bereits versprochen ist die Ankündigung eines neuen „My Hero Academia“-Spiels. Außerdem gibt es einen neuen Trailer zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree und Gameplay-Deep-Dive zu Digimon Story: Time Stranger.

Der Teaser-Trailer zum Event kündigt außerdem Material zu Code Vein II, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody’s Golf: Hot Shots, Little Nightmares III, PATAPON 1+2 REPLAY, Shadow Labyrinth, Super Robot Wars Y und Tekken 8 an. Alle Spiele sind bereits angekündigt.

Ob die Liste abschließend ist, wissen wir nicht. Es ist möglich, zudem die Ankündigung des neuen „My Hero Academia“-Spiels auch konkret ausgelobt ist. Aber welcher Publisher nimmt schon alle Überraschungen vorweg? Die Hoffnung auf die Ankündigung eines neuen „Tales of“-Spiels lebt also mal wieder. Zumindest einige Tage.

2025 feiert die Serie ihr 30-jähriges Bestehen und Fans gehen fast davon aus, dass es aus diesem Anlass nicht nur ein neues Remaster, sondern auch einen neuen Hauptteil gibt. Producer Yusuke Tomizawa fütterte diese Gedanken schon zum Jahreswechsel, als er ein ereignisreiches Jahr 2025 in Aussicht stellte.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Bandai Namco, Tales of Festival 2024