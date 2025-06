Die politische Botschaft von Final Fantasy Tactics ist so relevant wie damals, glaubt Matsuno

Mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bekommt das ikonische Taktik-Spin-Off aus der Feder von Branchenveteran Yasumi Matsuno schon bald eine frische Neuauflage spendiert. Das bietet sich an, denn obwohl der Titel ursprünglich 1997 erschien, scheint er auch heute noch mehr als relevant. Das findet jedenfalls Matsuno, wie er im Gespräch mit Denfaminicogamer verrät.

„Wir haben dieses Spiel vor fast 30 Jahren entwickelt, in einer Zeit schwerer wirtschaftlicher und politischer Turbulenzen“, kommentiert Matsuno und nennt das Platzen der japanischen Blasenwirtschaft und den Golfkrieg als einige der vielen Probleme dieser Zeit.

„Die Wirtschaft nach dem Platzen der Blase war in Japan besonders hart – viele Unternehmen gingen bankrott, und die Eiszeit auf dem Arbeitsmarkt begann“, so Matsuno weiter. Die Eiszeit auf dem Arbeitsmarkt bezeichnet den Zeitraum zwischen 1994 und 2004, in dem viele Japaner ihre Arbeit verloren und/oder keine festen Einkommensquellen finden konnten.

Ein Klassenkampf

Laut Matsuno, der vor seiner Tätigkeit als Spieleautor Wirtschaftsjournalist war, war es dieser sozioökonomische Kontext, der die Entstehung von Final Fantasy Tactics beflügelte, einem Spiel, „das sich um Klassenkampf und die Kluft zwischen Arm und Reich dreht“. Damals hatte Matsuno gehofft, dass sich die Dinge in Zukunft bessern würden, doch er merkt an: „Leider hat sich die Welt um uns herum nicht verändert, […] und in mancher Hinsicht hätten die 90er sogar besser sein können.“

Aus Matsunos Sicht ist die wirtschaftliche Ungleichheit nach wie vor weit verbreitet, und die Menschen sind so gespalten wie eh und je. „Konflikte gibt es weltweit noch immer, zum Beispiel in Russland und der Ukraine, in Israel und der Hisbollah sowie in Syrien“, kommentiert er. In diesem Sinne vermittelt Final Fantasy Tactics sowohl für Neueinsteiger als auch für langjährige Fans des Titels eine wichtige Botschaft.

Schon zur Ankündigung war Matsuno in der typischen Entwicklernachricht nicht etwa auf neue Features oder die Optik eingegangen, sondern hatte die Entwicklung des Spiels in den damaligen Kontext eingeordnet. Übrigens haben auch wir mit Matsuno gesprochen. Unter anderem darüber, welche Anpassungen für die Neuauflage an der Story vorgenommen wurden. Alles Weitere lest Ihr hier.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix