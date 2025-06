Atari und Nightdive bringen das Turok Trilogy Bundle physisch auf Switch und PS5

Nightdive Studios und Atari haben eine physische Edition der Turok-Spiele für Nintendo Switch und PlayStation 5 angekündigt. Die Sammlung vereint die überarbeiteten Fassungen von Turok, Turok 2: Seeds of Evil und Turok 3: Shadow of Oblivion.

Man muss ja heutzutage vorsichtig sein, was „physische Versionen“ betrifft. Digital sind die Spiele alle schon erhältlich, so richtig sinnvoll wäre also nur eine Veröffentlichung, in der auch alle Daten auf den Datenträgern sind. Die Pressemeldung verspricht alle Spiele on one cartridge/disc. Bei Amazon könnt ihr das Turok Trilogy Bundle für Nintendo Switch* und PlayStation 5* bereits vorbestellen.

Die von Nightdive Studios neu aufgelegte Trilogie modernisiert die Shooter-Klassiker mit überarbeiteter Steuerung, hochauflösenden Texturen sowie verbesserter Beleuchtung und Performance. Unterstützt werden außerdem plattformspezifische Features wie Gamepad-Funktionen.

Bildmaterial: Turok Trilogy Bundle, Atari, Nightdive Studios