Das „Final Fantasy“-Crossover mit Magic lässt ausgerechnet eine große Möglichkeit aus

In wenigen Tagen treffen sich mit Final Fantasy und Magic the Gathering zwei alteingesessene Marken zu einer aufsehenerregenden Kollaboration. „Final Fantasy“ wird Teil des Sammelkartenspiels und Fans beider Seiten können es kaum erwarten. Schon jetzt legt die Erweiterung Rekorde hin.

Mit vielen der Illustrationen und Mechaniken treffen die Macher voll den Nerv der Fans. Spürbar und sichtbar ist, dass man sich da viele Gedanken gemacht hat. Umso überraschender ist, dass man ausgerechnet eine Gelegenheit offensichtlich auslässt.

Neben den Boosterpacks in unterschiedlichen Produkten gibt es auch die sogenannten Commander Decks. Das sind vorgefertigte Decks aus 100 Karten, die auf einem bestimmten „Final Fantasy“-Spiel basieren und rücken einen „Commander“ als Anführer des Multiplayer-Formats in den Fokus.

Kein Commander Deck zu Final Fantasy IX

Vor einigen Wochen gab Wizards of the Coast bekannt, dass Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy X und Final Fantasy XIV eigene Commander Decks erhalten werden. Zur Auswahl dieser vier Spiele erklärte man, dass FF XIV und FF VII wegen ihrer großen Bekanntheit ausgewählt wurden, während FF VI und FF X aufgrund persönlicher Vorlieben der Mitarbeitenden gewählt wurden. Auffällig ist vor allem, dass Final Fantasy IX hier keine Aufmerksamkeit erhält.

In den letzten Jahren kursierten bekanntlich immer wieder Gerüchte, dass Square Enix an einem Remake von Final Fantasy IX arbeite. Das ursprünglich auf der PlayStation erschienene JRPG gehört zu den beliebtesten Titeln der Serie. Und nicht zuletzt feiert das Spiel nahezu zeitgleich mit der Veröffentlichung der Magic-Karten auch sein 25. Jubiläum. Dieses wiederum begleitet Square Enix ausgiebig mit neuem Merchandise und sogar eine Prequel-Geschichte zum Spiel.

Dass es kein Commander Deck zu Final Fantasy IX gibt, erscheint wie eine verpasste Gelegenheit. Der Hoffnung auf ein baldiges Remake des Klassikers nimmt das aber trotzdem keinen Wind aus den Segeln. Zumal es natürlich trotzdem „Final Fantasy IX“-Karten in den Magic-Boostern gibt. Zwei davon seht ihr unten!

Zwei der Karten:

via GameRant, Bildmaterial: Wizards of the Coast; Final Fantasy IX: Memoria Project