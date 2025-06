IO Interactive wird „Project 007“ noch in dieser Woche endlich enthüllen

Vor einigen Jahren musste IO Interactive noch um seine Existenz bangen, als Square Enix das Entwicklerstudio abgestoßen hatte. Die Sache nach ein gutes Ende für den dänischen Entwickler, der im Zuge dessen unabhängig wurde und sogar die HITMAN-Marke behalten konnte.

Und kurze Zeit später zog man sich mal eben eine der wohl größtmöglichen Marken an Land: James Bond. IO Interactive kündigte Project 007 im November 2020 an, ein brandneues Videospiel zu James Bond. Jetzt gibt es dazu bald erste konkrete Einblicke.

IO Interactive stellte heute mit 007 First Light den Namen des Spiels vor. Dazu gibt es einen Mini-Teaser in Form des Artikelbildes, dem noch in dieser Woche die Enthüllung folgen soll. Beim Summer Game Fest 2025 am Freitagabend – das hat man nicht angekündigt, aber sollte es sonst sein?

007 First Light soll eine eigenständige Bond-Story bieten, in der SpielerInnen ihren 00-Status verdienen können. Eine Ursprungsstory zu Bond also. Das war 2020 jedenfalls die Perspektive. Ob es dabei bleibt, sehen wir in wenigen Tagen.

