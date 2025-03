Fan-Hoffnungen keimen erneut: Square Enix lässt Final Fantasy IX hochleben

Square Enix hat eine spezielle Website zur Feier des 25. Geburtstags von Final Fantasy IX online gestellt, die verschiedene Projekte, neues Merchandise und Kollaborationen verspricht. Final Fantasy IX begeht seinen 25. Geburtstag am 7. Juli 2025 und es erübrigt sich wahrscheinlich, euch zu erklären, worauf Fans jetzt erneut hoffen.

Ein Remake zu Final Fantasy IX ist schon seit Jahren eine Dauerzutat in den Gerüchteküchen. Unser Artikel-Archiv zu „Final Fantasy IX“ ist prall gefüllt. Erst im Februar berichete Insider „Nate the Hate“, dass sich ein Remake in „aktiver Entwicklung“ befinden soll. Der Insider hatte zuletzt regelmäßig goldrichtig gelegen, unter anderem mit der taggenauen Vorhersage der „Switch 2“-Enthüllung.