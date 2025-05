Vereint die ganze Compilation: „Final Fantasy“-Ableger feiert neuen Meilenstein

Inzwischen steuert Final Fantasy VII: Ever Crisis auf seinen zweiten Geburtstag zu. Bei den zurückliegenden Feiern zum ersten Jubiläum im September haben die Macher versprochen, dass „Ever Crisis“ gerne auch noch den dritten und fünften Geburtstag erleben soll.

Der neue Download-Meilenstein, den Square Enix jetzt verkündet hat, dürften dabei helfen. Über 11 Millionen Mal wurde „Ever Crisis“ inzwischen heruntergeladen. Das feiert man mit einer Reihe von Ingame-Geschenken, wie die Bilder unten illustrieren. Dazu zählen kostenlose Daily Draws und bis zu 2.000 Blue Crystals.

Tetsuya Nomura schätzte ein, dass es zwei Arten von Ever-Crisis-Fans gibt. „Ich denke, dass einige Leute (Ever Crisis) spielen, während sie auf die Veröffentlichung des letzten Teils des FFVII-Remake-Projekts warten, während andere es als Hauptspiel spielen. Ich habe das Gefühl, dass wir das letzte Jahr damit verbracht haben, eine neue Art zu entwickeln, FFVII zu genießen“, fügte Tetsuya Nomura hinzu.

Final Fantasy VII: Ever Crisis widmet sich bekanntlich der gesamten FFVII-Compilation, wenn auch schrittweise in Häppchen. Die Veröffentlichung neuer Story-Inhalte erfolgt in Kapiteln. Es gibt aber auch ganz neue Inhalte wie beispielsweise die Geschichte um den jungen Sephiroth. Das Spiel ist für Mobilgeräte und PC-Steam kostenlos verfügbar.

So wird im Spiel gefeiert:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot