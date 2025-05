Nach jahrelanger Funkstille kehrt The Seven Deadly Sins: Origin zurück und erscheint auch für PS5

Erinnert ihr euch noch an The Seven Deadly Sins: Origin? Möglicherweise nicht, denn die Ankündigung von 2022 ist schon ein Weilchen her und über anderthalb Jahre lang gab es kaum Neuigkeiten. Das änderte sich im März, als Publisher Netmarble eine Teaser-Website und Profile in den sozialen Medien eröffnete.

Jetzt ist The Seven Deadly Sins: Origin entgültig zurück – und wie! Der ein oder andere mag sich angesichts der Plattformen „Mobilgeräte und PCs“ bereits abgewandt haben. Doch wie Netmarble jetzt ankündigte, erscheint das Open-World-Action-RPG auch für PlayStation 5!

Ab sofort könnt ihr das Free-to-play-Spiel (daran hat sich nichts geändert) bei Steam und im PlayStation Store auf die Wunschlisten packen. Ein neuer Trailer zu The Seven Deadly Sins: Origin wird am 6. Juni 2025 im Rahmen des Summer Game Fest 2025 Showcase seine Premiere feiern.

Das Spiel basiert auf der beliebten Marke The Seven Deadly Sins, deren Manga weltweit über 55 Millionen Mal verkauft wurde. In „Origin“ erleben Fans eine vollständig neue Geschichte innerhalb des bekannten Universums. Im Mittelpunkt steht Prinz Tristan aus dem Königreich Liones, der sich auf eine Reise begibt, um Ordnung in ein durch eine mysteriöse Kollision von Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht geratenes Britannia zurückzubringen.

Die Spielwelt von Britannia ist dabei offen und dynamisch gestaltet, voller Geheimnisse, gefährlicher Monster und eindrucksvoller Landschaften. Fans stellen ein Team aus unterschiedlichen Helden zusammen, die mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Dabei begegnet man sowohl bekannten Charakteren aus dem Franchise als auch neuen Helden, die erstmals in The Seven Deadly Sins: Origin auftreten.

Abseits der Kämpfe bietet das Spiel auch ruhige Aktivitäten wie Angeln, Kochen oder die Erkundung unentdeckter Regionen mit Verbündeten. Es gilt, verborgene Dungeons zu entdecken, seltene Schätze zu bergen und sich in ein Multiversum-Abenteuer zu stürzen, das es so noch nicht gegeben hat.

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble