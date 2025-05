Elden Ring Nightreign knackt ersten Meilenstein und verspricht Patch für Solo-Spielende

Elden Ring Nightreign hat sich am ersten Tag nach Veröffentlichung weltweit zwei Millionen Mal verkauft. Das gab Publisher Bandai Namco bekannt. Neben dem beachtlichen Verkaufsstart kündigte Bandai Namco auch einen Patch an, der nächste Woche veröffentlicht werden soll und insbesondere Solo-Spielern das Abenteuer erleichtern soll.

Während Nightreign grundsätzlich auf ein Koop-Erlebnis mit bis zu drei Spielern ausgelegt ist, gibt es nämlich wie versprochen auch eine Einzelspieleroption. Die kommt bei Souls-Fans aber nicht so gut an und auch wir beschrieben den Solo-Modus in unserem Test als „das aktuell deutlichste Manko“ des Spiels.

Der kommende Patch 1.02 wird laut Bandai Namco mehrere Fehlerbehebungen und spezifische Verbesserungen für Einzelspieler beinhalten. Bereits angekündigt wurde, dass ein Feature eingeführt wird, das eine einmalige Wiederbelebung pro Nachtboss-Kampf erlaubt. Außerdem wird die Menge der Runen, die in Solo-Durchläufen gesammelt werden können, erhöht.

Auf Steam verzeichnete Nightreign bereits in der Nacht nach Veröffentlichung einen Spitzenwert von 313.593 gleichzeitigen Spielern. Damit erreichte das Spiel den zweithöchsten Startwert aller FromSoftware-Spiele auf der Plattform, direkt hinter dem Hauptspiel Elden Ring. Die Kritiken auf Steam fallen allerdings bisher gemischt aus.

via VGC, Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware