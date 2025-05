Pokémon feiert 15 Jahre „Schwarze und Weiße Edition“ mit aufregender Erweiterung

Zum 15. Jubiläum der beliebten Pokémon-Generation Schwarze Edition und Weiße Edition (Nintendo DS, 2010) bringt The Pokémon Company mit den neuen japanischen Sets „Black Bolt“ und „White Flare“ eine besondere Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels auf den Markt.

Die beiden Sets erscheinen am 6. Juni 2025 in Japan und es gibt gleich mehrere Debüts. Zur Feier der Einall-Region gibt es Karten zu allen 156 Pokémon, die ursprünglich in der fünften Spielgeneration eingeführt wurden. Und jedes Pokémon wird eine „Illustration Rare“-Karte erhalten. Darüber hinaus gibt es eine neue Seltenheitsstufe.

Im Zentrum der neuen Sets stehen natürlich die legendären Pokémon Reshiram und Zekrom, die auch auf den Covern der Videospiele abgebildet waren. Diese beiden Pokémon präsentiert The Pokémon Company auch gleich zum Start mit der neuen Seltenheitsstufe „BWR“ – was vermutlich für Black and White Rare steht. Auch Victini wird eine solche „BWR“-Karte erhalten, die sich durch ein vollständig einfarbiges Design auszeichnet.

Die dürften begehrt sein …

Ein weiteres Highlight sind natürlich die 156 „Illustration Rare“-Karten zu den einzelnen Einall-Pokémon. Diese Karten zeigen aufwendig gestaltete Szenen, etwa aus dem Lebensraum eines Pokémon oder mit anderen Pokémon gemeinsam im Bild. Sie sind stilistisch deutlich aufwendiger als normale Karten. Andere Sets umfassen nur 20 bis 50 solcher Karten. Unten seht ihr schon die neun „Illustration Rare“-Karten der Einall-Starter.

Die internationale Veröffentlichung der Karten wird im Juli 2025 im Rahmen eines neuen Spezial-Sets zu „Karmesin & Purpur“ erwartet. Die westliche Erweiterung wurde noch nicht vorgestellt. Hierzulande freuen wir uns erstmal auf „Ewige Rivalen“ – in diesem Set feiert Team Rocket seine Rückkehr.

„Ewige Rivalen“ erscheint am 30. Mai 2025 und dürfte ähnlich beliebt werden wie „Pokémon 151“. Auch die Karten aus „Black Bolt“ und „White Flare“ dürften begehrt sein. Schwierige Zeiten für Sammler, aber The Pokémom Company verspricht Verbesserungen.

Die „BWR“ zu Reshiram, Zekrom und Victini:

Die ersten Illustration Rares:

via VGC, Pokebeach, Pokezentrum, Bildmaterial: The Pokémon Company