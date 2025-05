Erstmals zweiteilig auch im Westen: Pokémon bestätigt neue Sets zu Schwarze und Weiße Edition

Das ging diesmal ziemlich schnell. Nur Stunden nach der Ankündigung in Japan hat The Pokémon Company die Veröffentlichung der neuen Erweiterung anlässlich des 15. Jubiläums von Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition auch für den Westen angekündigt.

Die Veröffentlichung des Sets erfolgt in einer neuen, zweigeteilten Erweiterung namens Karmesin & Purpur – Schwarze Blitze und Karmesin & Purpur – Weiße Flammen. Die beiden neuen Sets erscheinen am 18. Juli 2025 bei teilnehmenden Händlern hierzulande. Die Veröffentlichung in zwei Sets ist in Japan üblich, im Westen hingegen ein Debüt, wie VGC weiß.

Beide Erweiterungen feiern die Pokémon der Einall-Region, die ursprünglich mit den beliebten DS-Spielen Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition eingeführt wurden. Alle 156 Pokémon aus der Einall-Region werden in den Sets vertreten sein. Jedes Einall-Pokémon erscheint zudem in einer Version mit der Seltenheit „selten, Illustration“ oder „selten, besondere Illustration“ – ein Debüt für das Sammelkartenspiel, das sonst pro Erweiterung üblicherweise 20 bis 50 solcher Karten bietet.

Zekrom und Reshiram im Fokus

Schwarze Blitze wird natürlich das Legendäre Pokémon Zekrom in den Mittelpunkt stellen, während Weiße Flammen Reshiram hervorhebt. Beide Sets bieten zudem drei verschiedene holografische Parallelsets mit Mustern im Stil von Pokéball oder Meisterball. „Zusätzlich können Spieler sich auf das Sammeln neuer Karten freuen, die zuletzt in der Serie Schwarz & Weiß gesehene Eigenschaften aufweisen, darunter Karten mit nostalgischem holografischem Muster und Basis-Energiekarten mit Designs der ursprünglichen Serie Schwarz & Weiß“ führt man weiter aus.

Ein besonderes Highlight sind zudem die neuen Karten mit der Seltenheit „selten, Schwarz Weiß“, die sich durch ein monochromes Schwarz- oder Weiß-Design auszeichnen. Von der japanischen Ankündigung wissen wir, dass es auch eine monochrom-rote Karte von Victini geben wird.

Neue Seltenheitsstufe

Erste Produktfotos könnt ihr euch hier ansehen. Erste „Illustration Rare“-Karten der Einall-Starter findet ihr ebenso in diesem Beitrag bei uns wie die ersten Karten der neuen Seltenheitsstufe „selten Schwarz Weiß“. Bevor es nach Einall geht, steht aber hierzulande erstmal die Rückkehr von Team Rocket an.

„Ewige Rivalen“ erscheint am 30. Mai 2025 und dürfte ähnlich beliebt werden wie „Pokémon 151“. Auch die Karten aus „Black Bolt“ und „White Flare“ dürften begehrt sein. Schwierige Zeiten für Sammler, aber The Pokémom Company verspricht Verbesserungen.

Bildmaterial: The Pokémon Company