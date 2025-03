Team Rocket kehrt zurück: Das neue Set zum Trading Card Game erscheint im Mai hierzulande

Letzte Woche hatte The Pokémon Company mit „The Glory of Team Rocket“ die japanische Version des wohl derzeit am sehnlichsten erwarteten, neuen Sets zum Pokémon-Sammelkartenspiel angekündigt. Die neuen Karten würden Teil der kommenden, aber zu diesem Zeitpunkt noch unangekündigten „Destined Rivals“-Erweiterung im Westen sein, das war schon zu erwarten.

Jetzt ist es offiziell. The Pokémon Company kündigte heute „Ewige Rivalen“ an, die neueste Erweiterung zu Karmesin & Purpur. Die Erweiterung erscheint, wie vorab schon durchgesickert, am 30. Mai 2025 weltweit und rückt die „Team Rocket“-Karten in den Fokus.