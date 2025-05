Surreal, aber wahr: Elden Ring bekommt wirklich einen Live-Action-Film spendiert

Irgendwie surreal, aber wirklich wahr: Bandai Namco hat die Arbeit an einer Live-Action-Verfilmung von Elden Ring offiziell gemacht. Gemeinsam mit Filmstudio A24 entsteht das Projekt unter der Regie und mit dem Drehbuch von Alex Garland, der wir von Filmen wie Ex Machina, Annihilation und zuletzt Civil War kennen.

Produziert wird der Film von Peter Rice gemeinsam mit Andrew Macdonald und Allon Reich von DNA, außerdem sind George R. R. Martin sowie Vince Gerardis als Produzenten beteiligt. Der bekannte Schriftsteller George R. R. Martin (Game of Thrones) zeichnet sich für Hintergrundgeschichte und Mythologie von Elden Ring verantwortlich.

Seit der Veröffentlichung im Februar 2022 hat sich Elden Ring weltweit über 30 Millionen Mal verkauft. So richtig kann man sich eine Verfilmung vielleicht noch nicht vorstellen, aber hey, auch Minecraft und Pac-Man wurden verfilmt. Fans erkunden in einer düsteren Fantasy-Welt weitläufige Landschaften und gefährliche Dungeons, um sich dort herausfordernden Kämpfen zu stellen.

Neben der geplanten Filmadaption steht Elden Ring in den kommenden Wochen auch in der Videospielwelt wieder im Fokus: Am 30. Mai erscheint mit Elden Ring: Nightreign ein kooperativer Ableger, der neue Charaktere, Bedrohungen und Spielmechaniken bietet. Außerdem erscheint 2025 mit Elden Ring Tarnished Edition eine neue Version des Spiels für Nintendo Switch 2.

