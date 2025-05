Den limitierten DualSense zu Death Stranding 2 könnt ihr schon sehr bald vorbestellen

Death Stranding 2: On the Beach hat das Potenzial, eines der besten Spiele des Jahres zu werden, glaubt unsere Vorschau. Wird der limitierte DualSense zum Spiel einer der coolsten Controller? Das entscheidet ihr.

Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions haben jedenfalls einen solchen Controller angekündigt. Der DualSense in der Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition wird „in begrenzter Menge“ am 26. Juni 2025 zusammen mit dem Spiel erscheinen. Kostenpunkt 84,99 Euro. Die Vorbestellung soll am 22. Mai um 10 Uhr Ortszeit bei PlayStation Direct und teilnehmenden Händlern möglich sein.

Etwas anderes könnt ihr schon jetzt kaufen, nämlich Tickets für die Strands of Harmony World Tour. Falls ihr es verpasst habt: Einmal wird Strands of Harmony World Tour auch Deutschland besuchen. Am 15. Januar 2026 gibt es ein Konzert in Berlin, Tickets dafür werden bei Eventim* verkauft.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint weltweit am 26. Juni 2025 exklusiv für PlayStation 5. Passend zur Ankündigung wurde erst vor einigen Wochen ein neuer Trailer gezeigt, der einige wenige Gameplay-Elemente, vor allem aber Story-Szenen präsentiert.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions