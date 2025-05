Neues PlayStation Studio aus Halo- und Fortnite-Veteranen arbeitet wohl an Projekt „Gummy Bears“

Die „PlayStation Studios“-Familie hat Zuwachs bekommen. Wie Sony im Zuge eines neuen PlayStation-Blogeintrags enthüllt, habe sich teamLFG den PlayStation Studios angeschlossen. Das Studio bestehe aus Branchenveteranen aus den Destiny- und Halo-Studios sowie Entwicklern von League of Legends, Fortnite, Roblox und Newcomern.

Letztes Jahr entließ Bungie 220 Mitarbeitende, was etwa 17 Prozent seiner Belegschaft entsprach. Seinerzeit erklärte Bungie-CEO Pete Parsons, dass eines seiner frühen Entwicklungsprojekte zu PlayStation Studios verlagert werden würde, um dort ein neues Studio zu gründen. „Das ‚LFG‘ in ‚teamLFG‘ steht für ‚Looking For Group‘“, heißt es in einer Nachricht des Studios im PlayStation Blog.

Und weiter: „Wir sind von der Mission getrieben, Spiele zu entwickeln, in denen Spieler Freundschaft, Gemeinschaft und Zugehörigkeit finden. Wir möchten, dass unsere Spieler begeistert sind, wenn sie sich einloggen und feststellen, dass ihre Teamkollegen bereits online sind. Wir möchten, dass unsere Spieler bekannte Namen wiedererkennen und sich gegenseitig Mythen und Memes einfallen lassen. Wir möchten, dass unsere Spieler sich gerne an den einen Moment erinnern, als sie den Spielzug vollbracht haben, der das ganze Spiel verändert hat.“

Das Studio werde „immersive, von Actionspielen angetriebene Multiplayer-Welten erschaffen, die Spieler stundenlang lernen, spielen und meistern können“, heißt es in der Nachricht weiter. Spieler-Communities werden im Rahmen des Entwicklungsprozesses des Studios zu Early-Access-Spieltests eingeladen.

„Es ist entscheidend, dass wir flexibel genug bleiben, um auf Spielerfeedback zu reagieren – nicht nur im Vorfeld des Starts, sondern auch während des gesamten Live-Betriebs, während wir das Spiel und die Community in den kommenden Jahren weiter ausbauen“, so das Studio.

„Unser erstes Spiel ist ein teambasiertes Actionspiel, das von Kampfspielen, Plattformspielen, MOBAs, Lebenssimulationen und Froschspielen inspiriert ist. Die Spieler bewohnen eine heitere, komödiantische Welt in einem brandneuen, mythischen Science-Fiction-Universum.“ Bei diesem Spiel handelt es sich vermutlich um das vermeintliche Projekt „Gummy Bears“ – wir berichteten.

via Eurogamer, PlayStation Blog, Bildmaterial: teamLFG, Sony