Strands of Harmony World Tour zu Death Stranding macht auch in Deutschland Halt

Hideo Kojima und Kojima Productions haben in Zusammenarbeit mit SOHO Live eine offizielle Konzerttour zur „Death Stranding“-Reihe angekündigt. Die Strands of Harmony World Tour bringt die Musik der Spiele live auf die Bühne und lädt Fans weltweit dazu ein, die emotionalen Momente von Death Stranding und Death Stranding 2: On the Beach durch orchestrale Klänge noch einmal zu erleben.

Die Premiere der Konzertreihe findet am 8. November 2025 im berühmten Sydney Opera House statt, genau sechs Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Death Stranding. Insgesamt werden 19 Konzerte in 12 Ländern gespielt, begleitet von einem Orchester und SängerInnen, die unvergessliche Stücke von Ludvig Forssell, Low Roar und weiteren Künstlern aufführen.

Einmal wird Strands of Harmony World Tour dabei auch Deutschland besuchen. Am 15. Januar 2026 gibt es ein Konzert in Berlin. Tickets dafür sollen ab dem 12. März um 14 Uhr hierzulande vorbestellbar sein.

Auf einer großen Leinwand werden parallel HD-Videos gezeigt, die zentrale Momente aus den Spielen – von Sams Begegnungen und Abschieden bis hin zu intensiven Kämpfen – visuell untermalen. Das ist eine inzwischen bewährte Vorgehensweise bei Videospielmusikkonzerten.

„Ich bin wirklich begeistert, dass die Musik von Death Stranding weltweit so viele Menschen berührt hat und wir nun eine Welttournee realisieren können. Musik macht 80 Prozent dessen aus, was Menschen emotional bewegt. In Death Stranding spielt sie eine entscheidende Rolle dabei, die Atmosphäre des Spiels zu formen und Emotionen bei den SpielerInnen hervorzurufen“, erklärt Hideo Kojima.

Weitere Details zu Special Guests und exklusivem Tour-Merchandise sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Alle Informationen und Ticketlinks gibt es auf der offiziellen Webseite der Konzertreihe.

Bildmaterial: Kojima Productions, SOHO Live