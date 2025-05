Death Stranding: Kojima über seine Ziele für den Film und ein neues Projekt zur Marke

Mit Death Stranding 2: On the Beach steckt Hideo Kojimas nächstes großes Projekt in den Startlöchern. Und danach ist bekanntlich nicht Schluss mit der Marke. Ein drittes Spiel ist durchaus im Bereich des Möglichen, wenngleich Kojima selbst nicht auf dem Regiestuhl Platz nehmen würde. Derweil ist eine Filmadaption in Kooperation mit A24 bereits in der Mache.

Zu eben dieser äußerte sich Kojima nun im Gespräch mit Vogue Japan. Während er von großen Zielen für die geplante Verfilmung spricht, sorgt ein Einschub für große Augen: „Ich arbeite derzeit mit A24 an einer Live-Action-Verfilmung von DEATH STRANDING“, so Kojima einführend.

Und weiter: „Was Spieleverfilmungen angeht, gibt es neuere Projekte wie ‚The Last of Us‘, die die Handlung des Originals beibehalten, und Filme wie „The Super Mario Bros. Movie“, die eher als Service an die Fans funktionieren. Jedes dieser Werke hat seine eigenen Vorzüge, aber als Filmliebhaber möchte ich mich im Film ausdrücken“.

Kojima erläutert sein bescheidenes Ziel: „Mein Ziel ist es, DEATH STRANDING so zu inszenieren, wie es nur als Film möglich ist und der bei den Filmfestspielen von Cannes und Venedig Preise gewinnen wird.“ Always aim high! Dann schüttelt Kojima noch eine spannende Neuigkeit aus dem Ärmel: „Tatsächlich arbeiten wir derzeit auch an einer Anime-Adaption.“

Vielmehr lässt sich der Branchenveteran nicht entlocken, aber eine Anime-Adaption zu Death Stranding klingt gewiss spannend. Für wann das Projekt angedacht ist und welches Produktionsstudio es umsetzt, bleibt abzuwarten.

via IGN, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions