Everwild von Rare könnte schon sehr bald neu enthüllt werden

Rare’s Everwild war in den letzten Jahren ein heiß diskutiertes Thema unter Videospiel-EnthusiastInnen. Ursprünglich als Third-Person-Action-Adventure der Spitzenklasse beschrieben, wurde das Spiel Berichten zufolge irgendwann in der frühen Entwicklungsphase einer Transformation unterzogen. Insider geben nun an, dass es überhaupt kein Kampfsystem mehr enthalten soll.

Das Vertrauen in das Projekt schwand, nachdem der Creative Director von Everwild Rare Ende 2020 verließ, doch neuere Berichte sind bemerkenswert positiv und die Entwicklung soll reibungslos verlaufen. Nun scheint sich der Entwickler darauf vorzubereiten, bei einem bevorstehenden Event einen konkreteren Vorgeschmack auf das Spiel zu geben.

In einem neuen Bericht von Jez Corden von Windows Central behauptet der Journalist und Insider, mehrere seiner Kontakte sowie Produzenten von Microsoft hätten „großes Vertrauen“ gezeigt, dass Everwild beim kommenden Xbox Showcase 2025 am 8. Juni zu sehen sein wird.

Im Februar veröffentlichte Xbox-Chef Phil Spencer ein Everwild-Update und bestätigte, dass stetige Fortschritte beim Titel erzielt würden und relativ bald ein Update verfügbar sein würde. Zur Feier Weihnachtstage 2024 veröffentlichte Rare außerdem eine Grußkarte mit Everwild-Motiven.

Viele glaubten, die Entwickler würden in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten bekannt geben. Gut möglich, dass dem tatsächlich so ist. Spätestens am 8. Juni wissen wir mehr, wenn das nächste Xbox Showcase auf Sendung geht.

via GameRant, Bildmaterial: Everwild, Xbox Game Studios, Rare