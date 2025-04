Death Stranding: Film hat Drehbuchautor und Regisseur und es ist nicht Kojima

Bereits im Dezember 2022 berichteten wir von den Plänen für eine Verfilmung von Death Stranding. Kojima Productions tat sich für die Leinwandadaption mit A24 zusammen. Nun kommt das Projekt offenbar ins Rollen. Wie Deadline nämlich berichtet, habe man mit Michael Sarnoski einen Drehbuchautor und Regisseur für das Projekt verpflichtet.

Sarnoski ist kein unbeschriebenes Blatt. Mit seinem Regiedebüt von 2021 – Pig – feierte er einen Kritikererfolg. Darauf folgte Mainstream-tauglicherer Horror in Form von A Quiet Place: Day One, der ebenfalls rundum gut bei Publikum und Kritik ankam. Zuletzt führte Sarnoski Regie bei The Death of Robin Hood, einem weiteren A24-Film mit Hugh Jackman und Jodie Comer in den Hauptrollen, dessen Produktion Anfang des Jahres abgeschlossen wurde. Die Verfilmung von Death Stranding wird folgerichtig sein viertes Projekt als Drehbuchautor und Regisseur.

Wann wir mit dem Film rechnen dürfen, bleibt vorerst unklar. Nachschub gibt es trotzdem schon bald in Form von Death Stranding 2: On the Beach. Der Titel erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für PlayStation 5.

via Game Informer, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions