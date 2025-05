Kojima hat ein Konzept für Death Stranding 3, will aber nicht selbst Regie führen

Hideo Kojima lud kürzlich in seine heiligen Hallen, um Death Stranding 2: On the Beach vorzustellen. In unserem Hands-on-Preview lest Ihr unsere ausführlichen Eindrücke zu einem der potenziell „besten Spiele des Jahres“. Im Zuge des Preview-Events veranstaltete der Branchenveteran zudem eine Fragenrunde, die eine spannende Info für die mögliche Zukunft der Marke bereithielt. Kleinere Spoiler zu Death Stranding 2 voraus.

In der Fragerunde thematisierte Kojima unter anderem, warum er Australien statt Amerika als Schauplatz für die Fortsetzung gewählt hat und wie dieser in zukünftigen Spielen weiter ausgebaut werden könnte.

„Amerika hat bereits die UCA [United Cities of America], daher habe ich für die Fortsetzung überlegt, ob ich ein ähnliches Setting verwenden sollte“, so Kojima. „Meine erste Idee war, dass man alles, was man verbunden hat, wieder trennen muss, weil man merkt, dass das Verbinden [des UCA-Netzwerks] ein großer Fehler war. Aber das fühlte sich nicht richtig an, da man dann nur dieselbe Umgebung wiederverwenden würde.“

Kojima führt aus: „Ich wollte ein Gebiet, das sich wie Amerika von Ost nach West erstreckt und gleichzeitig im Norden und Süden ans Meer grenzt. In diesem Fall erschienen mir Eurasien oder Afrika als zu große Kontinente, aber Australien passte meiner Meinung nach von Größe und Ausmaß her gut.“

Death Stranding 3 unter neuer Regie?

Kojima brachte dann die Idee des Plate Gates hervor, das im Spiel als Portal zu einem anderen Kontinent fungiert und dem Protagonisten Sam ermöglicht, in neue Umgebungen zu reisen. „Wenn ich dieses Plate Gate-Konzept verwende, könnte ich endlose Fortsetzungen machen“, so Kojima. „Ich habe natürlich keine Pläne dafür, aber ich habe bereits ein Konzept für eine weitere Fortsetzung. Ich werde es nicht selbst machen, aber wenn ich es an jemand anderen weitergebe, könnte er es wahrscheinlich umsetzen.“

Könnte Death Stranding also unter neuer Regie weitergeführt werden? Wir dürfen gespannt sein. Vorher steht aber ohnehin erstmal Death Stranding 2: On the Beach an. Der Titel erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für PlayStation 5.

via Eurogamer, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions